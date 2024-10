Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 30-10-2024 ore 09:10

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)dailynews radiogiornale ben ritrovate raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione Donald Trump instabile della ricerca di un potere incontrollato la ferma canalari nel discorso delle vip c’è il grande prato alle spalle della Casa Bianca dove sta gennaio del 2021 Donald Trump raduno i suoi sostenitori invito a combattere contro la certificazione della Vittoria di Joe biden Trump Ha trascorso un decennio Mantenere gli americani divisi ad avere paura gli uni degli altri America sicura in moto io sono qui per dirvi che questo non è quello che siamo una ragazzina di 14 anni è morta aper shock anafilattico dovuto un allergia alle arachidi la giovanissima turista inglese vacanza con i genitori nella capitale quando durante un pranzo in un ristorante nel quartiere Gianicolense ha mangiato un dolce che conteneva alcuni residui ...