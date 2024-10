Lanazione.it - Toscana ai vertici della sanità: “Si può fare di più, ma da medico sono orgoglioso”

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Siena, 30 ottobre 2024 - “Insiamo ai primi posti in Italia per la: dane”. Le paroledel dottor Gerardo Anastasio,al Cisanello di Pisa e segretario Anaao. Su 1.363 ospedali presi ad esame, il rapporto Agenas incorona il policlinico Careggi di Firenze fra i migliori tre ospedali d’Italia. E l’ottima performanceè confermato dai buoni risultati raggiunti da altre strutture citate durante la presentazione ieri a Roma: su venti macroindicatori analizzati laè cresciuta in tredici ed è stabile in sette. Un risultato eccellente. “Abbiamo la percentuale più bassa di mortalità per infarto, insieme all’Umbria - entra nel dettaglio il dottor Anastasio –; non lo stesso si può dire sull’angioplastica, in termini di tempo di intervento.