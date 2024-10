Thailandia, il Paese della felicità (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Si parte per la Thailandia per regalarsi una vacanza, per esplorare una nuova cultura, per divertirsi e vivere entusiasmanti avventure, ma lo si fa anche per la propria anima: questo Paese è una ricetta per la felicità. La chiamano “Thainess” ed è un concentrato di leggerezza quotidiana e di un passato dalle radici profonde, quelle di una cultura millenaria che si racconta ancora nelle tradizioni. Questa terra è stata accreditata dagli archeologi come una delle civiltà dell’Età del Rame più antiche del pianeta. Il primo vero stato indipendente e il luogo di nascita della cultura Thai è Sukhothai, situato a nord del Paese, che significa “Alba della felicità”: la gioia di vivere è un legame atavico in questo angolo di mondo. Spiritualità, cultura, benessere e relax, ma anche divertimento e avventura, la Thailandia offre tutto questo e molto di più. Ilfattoquotidiano.it - Thailandia, il Paese della felicità Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Si parte per laper regalarsi una vacanza, per esplorare una nuova cultura, per divertirsi e vivere entusiasmanti avventure, ma lo si fa anche per la propria anima: questoè una ricetta per la. La chiamano “Thainess” ed è un concentrato di leggerezza quotidiana e di un passato dalle radici profonde, quelle di una cultura millenaria che si racconta ancora nelle tradizioni. Questa terra è stata accreditata dagli archeologi come una delle civiltà dell’Età del Rame più antiche del pianeta. Il primo vero stato indipendente e il luogo di nascitacultura Thai è Sukhothai, situato a nord del, che significa “Alba”: la gioia di vivere è un legame atavico in questo angolo di mondo. Spiritualità, cultura, benessere e relax, ma anche divertimento e avventura, laoffre tutto questo e molto di più.

