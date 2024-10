Biccy.it - Taylor Mega senza freni: “Bugia della Ferragni e imbarazzo con la d’Urso”

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Durante i dissing tra Tony Effe e Fedez,ha sganciato una bomba a Le Iene, rivelando che Federico e Chiarasecondo le sue informazioni erano una coppia aperta. La notizia ha fatto il giro dei media e per giorni ha tenuto banco ovunque, ma Chiara a Striscia la Notizia ha negato: “Se significa che uno tradisce e l’altro no io non sapevo di essere una coppia così“. Adesso peròè tornata sull’argomento e ospite a Gurulandia ha lasciato intendere che quello che Chiara ha detto a Striscia non corrisponderebbe al vero. “Sì, a Le Iene ho detto che erano una coppia aperta. Ognuno dice quello che vuole dire, ognuno capisce quello che vuole capire. Io se parlo è perché socose. Se Chiara è stata con altri uomini mentre era sposata con Federico o non è vero nulla? Da quello che ho saputo, so che erano una coppia aperta e lo confermo anche adesso.