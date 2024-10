Stellantis, da Meloni a Schlein polemiche sul no di Elkann (Di mercoledì 30 ottobre 2024) “Temo che a John Elkann sfuggano dei fondamentali della Repubblica italiana.” Con questa dichiarazione, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha commentato la decisione di Elkann, presidente di Stellantis, di non presentarsi all’audizione parlamentare, pur confermando “la disponibilità a un dialogo franco e rispettoso,” come specificato da Elkann stesso in una lettera inviata ad Alberto Luigi Gusmeroli, presidente della Commissione Attività produttive della Camera. Il rifiuto di Elkann ha generato critiche da entrambe le parti politiche.Leggi anche: Maternità surrogata, coppia italiana fermata in Argentina Meloni, durante un’intervista a Porta a Porta, ha puntualizzato che “un tavolo a Palazzo Chigi, un confronto con il Governo e la richiesta di audizione da parte del Parlamento” sono contesti diversi e indipendenti. Thesocialpost.it - Stellantis, da Meloni a Schlein polemiche sul no di Elkann Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) “Temo che a Johnsfuggano dei fondamentali della Repubblica italiana.” Con questa dichiarazione, la presidente del Consiglio Giorgiaha commentato la decisione di, presidente di, di non presentarsi all’audizione parlamentare, pur confermando “la disponibilità a un dialogo franco e rispettoso,” come specificato dastesso in una lettera inviata ad Alberto Luigi Gusmeroli, presidente della Commissione Attività produttive della Camera. Il rifiuto diha generato critiche da entrambe le parti politiche.Leggi anche: Maternità surrogata, coppia italiana fermata in Argentina, durante un’intervista a Porta a Porta, ha puntualizzato che “un tavolo a Palazzo Chigi, un confronto con il Governo e la richiesta di audizione da parte del Parlamento” sono contesti diversi e indipendenti.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, dabufera sul no di Elkann; John Elkann disnobba il Parlamento: da, tutti i partiti contro l'imprenditore; Elkann diserta la Commissione,attacca: «Atteggiamento da stigmatizzare, dice che non ci sono novità ma già si parla di licenziamenti; Scontro governo-conche attacca John Elkann: le accuse al dirigente dopo il no al Parlamento; Calenda: “Benesu. Landini la butta in caciara”;, a Trento duello a distanza dal premierato al superbonus; Approfondisci ??

Stellantis, da Meloni a Schlein bufera sul no di Elkann

(ansa.it)

E' di nuovo bufera tra Stellantis e il mondo politico dopo la lettera con cui il presidente John Elkann ha annunciato che non andrà in Parlamento in attesa della convocazione a Palazzo Chigi, prevista ...

Stellantis, Meloni rimprovera Elkann: «Ha mancato di rispetto il parlamento»

(msn.com)

Il 'no' di John Elkann alla richiesta di partecipare a un'audizione in parlamento ha suscitato le polemiche sia del governo sia delle opposizioni.

L'imbarazzante sparata di Renzi, le colpe verdi dei sindacati e Meloni: quindi, oggi...

(msn.com)

- Non so se sono peggio i sindacati che scendono in piazza contro la crisi dell’automotive, oppure Elly Schlein che chiede al governo e a Stellantis di non far pagare agli operai “la mancanza di polit ...

Dopo averli pugnalati alla schiena Schlein si ricorda degli operai di Stellantis

(msn.com)

Se il comparto automotive è nel pantano è anche colpa del furore green della sinistra. Agli operai di Stellantis la Schlein dovrebbe prima di tutto chiedere scusa ...