Sicurezza, si punta sulla videosorveglianza: 30 nuove telecamere in città (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Migliorare la Sicurezza pubblica e aumentare nei cittadini la percezione di vivere in una città sicura: questo il duplice obiettivo del progetto esecutivo approvato dalla giunta comunale di Formia che riguarda il secondo lotto dei lavori per la realizzazione della videosorveglianza. Un Latinatoday.it - Sicurezza, si punta sulla videosorveglianza: 30 nuove telecamere in città Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Migliorare lapubblica e aumentare nei cittadini la percezione di vivere in unasicura: questo il duplice obiettivo del progetto esecutivo approvato dalla giunta comunale di Formia che riguarda il secondo lotto dei lavori per la realizzazione della. Un

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Sicurezza, si punta sulla videosorveglianza: 30 nuove telecamere in città; Palermo punta sulla sicurezza: 1200 nuovi interventi e potenziamento della videosorveglianza; Pomigliano d’Arco: potenziamento della sicurezza con nuove telecamere e lettori di targhe; Sicurezza, il Comune rilancia. In città più agenti, steward e telecamere gestite dall’IA; Vicenza: sicurezza potenziata con nuovo protocollo di videosorveglianza; SICUREZZA, A TREVISO PIÙ AGENTI E NUOVE TELECAMERE; Leggi >>>

Videosorveglianza potenziata dall’IA: obblighi privacy e misure di compliance

(agendadigitale.eu)

I sistemi di videosorveglianza con intelligenza artificiale richiedono particolari attenzioni per la protezione dei dati personali. Oltre agli adempimenti tradizionali, servono valutazioni d'impatto s ...

Palermo punta sulla sicurezza: 1200 nuovi interventi e potenziamento della videosorveglianza

(mondopalermo.it)

La città di Palermo intensifica la sicurezza urbana con oltre 1.200 nuovi interventi della Polizia Municipale grazie ai fondi del Ministero dell’Interno. L’iniziativa mira a potenziare il controllo ne ...

Sicurezza a Pomigliano, pronte 20 nuove telecamere e 30 lettori di targhe

(ilmediano.com)

POMIGLIANO D’ARCO – Venti nuovi apparecchi di videosorveglianza e 30 lettori di targhe saranno installati a Pomigliano d’Arco grazie ad un finanziamento del Ministero dell’Interno, formalizzato con u ...

Videosorveglianza in altri undici punti della città, siglato patto in prefettura

(quotidianodigela.it)

Gela. Un rafforzamento del sistema di videosorveglianza comunale. Nelle scorse ore, il sindaco Di Stefano ha siglato, insieme agli organi della prefettura di ...