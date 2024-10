Iltempo.it - "Serio e concreto pericolo per la democrazia": dossieraggio, Nordio tuona

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Aumenta il numero delle centrali operative che vengono scoperte così come le indagini che vengono aperte. L'Italia è diventata un Paese di spioni e quello delè un tema tanto caldo quanto urgente. Ne ha parlato oggi, nel corso del Question Time alla Camera, il ministro della Giustizia Carlo. "Stiamo investendo una serie di cifre molto importanti per realizzare la sicurezza contro gli attacchi hacker, nella consapevolezza che tutto il mondo è stato trovato impreparato di fronte all'aggressione dell'hackeraggio, proprio perché i malintenzionati un po' in tutti i settori, agiscono e intervengono sempre prima che lo Stato si munisca della normazione necessaria e sufficiente per controllarli, poi arriverà un momento, e per noi è un momento molto vicino in cui riusciremo a controllarli del tutto", ha assicurato.