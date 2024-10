Serie A, Empoli-Inter 0-3: doppietta di Frattesi e gol di Lautaro (Di mercoledì 30 ottobre 2024) (Adnkronos) – Vittoria esterna per l'Inter che, nella decima giornata di Serie A, batte l'Empoli 3-0. A decidere la partita la doppietta di Frattesi, a segno al 50' e al 67' minuto, e il gol al 79' di Lautaro Martinez. Partita indirizzata fin dal primo tempo, con l'Inter che vede annullarsi un gol di Darmian L'articolo Serie A, Empoli-Inter 0-3: doppietta di Frattesi e gol di Lautaro proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) (Adnkronos) – Vittoria esterna per l'che, nella decima giornata diA, batte l'3-0. A decidere la partita ladi, a segno al 50' e al 67' minuto, e il gol al 79' diMartinez. Partita indirizzata fin dal primo tempo, con l'che vede annullarsi un gol di Darmian L'articoloA,0-3:die gol diproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: DIRETTAA,0-0 e Venezia-Udinese 0-0: si parte LIVE;live: Calcio -A;in diretta, risultato LIVE della partita diA;A,0-3: doppietta di Frattesi e gol di Lautaro;A 2024-2025:, le probabili formazioni; L'resta in 10, Frattesi si scatena: Inzaghi limita la fuga del Napoli,a -4; Leggi >>>

Serie A, Empoli-Inter 0-3: Inzaghi resta nella scia di Conte

(sportmediaset.mediaset.it)

L' Inter supera 0-3 l' Empoli nel match valido per la decima giornata di Serie A e resta in scia al Napoli capolista. La squadra di Inzaghi disputa un primo tempo piuttosto anonimo, ma attorno alla me ...

Serie A, Empoli-Inter 0-3: doppietta di Frattesi e gol di Lautaro

(msn.com)

(Adnkronos) - Vittoria esterna per l'Inter che, nella decima giornata di Serie A, batte l'Empoli 3-0. A decidere la partita la doppietta di Frattesi, a segno al 50' e al 67' minuto, e il gol al 79' di ...

Empoli-Inter 0-3, pagelle: Frattesi show, Barella gran regia, Lautaro entra nella storia

(leggo.it)

Vittoria esterna per l'Inter che, nella decima giornata di Serie A, batte l'Empoli 3-0. A decidere la partita la doppietta di Frattesi, a segno al 50' e al 67' minuto, e il gol ...

Serie A, Empoli-Inter 0-3: Nerazzurri di nuovo a -4 dal Napoli

(lapresse.it)

L'Inter supera al Castellani l'Empoli per 3-0 nella gara valida per la decima giornata di Serie A e si mantiene nella scia del Napoli portandosi a -4 dai ...