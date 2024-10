Serie A, Casini: “Abbiamo fatto diverse proposte in tema di innovazione” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) “Noi come Serie A Abbiamo fatto diverse proposte in tema di innovazione. Si discute molto di Var a chiamata, un tema tornato attuale. Dietro a novità di questo tipo ci sono, però, complessità organizzative non indifferenti”. Lo ha detto il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita di Milan-Napoli. “Ci sono tante novità possibili ma andrebbero soppesate. Alcuni allenatori ci hanno detto che non saprebbero bene come e quando chiamare il Var e quali azioni scegliere. Il tutto andrebbe poi coordinato con il Var attuale”, ha aggiunto Casini. Serie A, Casini: “Abbiamo fatto diverse proposte in tema di innovazione” SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) “Noi comeindi. Si discute molto di Var a chiamata, untornato attuale. Dietro a novità di questo tipo ci sono, però, complessità organizzative non indifferenti”. Lo ha detto il presidente della LegaA, Lorenzo, intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita di Milan-Napoli. “Ci sono tante novità possibili ma andrebbero soppesate. Alcuni allenatori ci hanno detto che non saprebbero bene come e quando chiamare il Var e quali azioni scegliere. Il tutto andrebbe poi coordinato con il Var attuale”, ha aggiuntoA,: “indi” SportFace.

