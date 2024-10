Zonawrestling.net - Rob Van Dam: “Lavorare durante la PG Era non mi metteva a mio agio”

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Nell’ultimo episodio di “1 Of A Kind”, Rob Van Dam ha parlato di quando lavoravala PG Era della WWE, e di come si sia fatto influenzare dalla essa e da altro ancora. Le parole di RVD Sull’nella PG Era della WWE, Rob Van Dam ha detto: “Non ero molto a mioquel periodo, e forse mi sentivo come se avessi delle manette ai polsi più strette di quanto in realtà non fosse. Potrebbe essere questo ad avermi influenzato. Perché molte persone, ed anche i fan, avrebbero potuto pensare ‘Non ti lasciano essere l’RVD della ECW. Non ti lasciano fare nulla di ciò che sai fare’. Ed io poi pensavo ‘Beh, ho solo tre minuti e mezzo per il mio incontro e, le sedie sono legali qui’.