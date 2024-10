Tpi.it - “Quella è la prova che Berlusconi ha preso i soldi dalla mafia”: l’intercettazione fra i due indagati dello scandalo dossier

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) “è la veradi colpevolezza di Silviodi come ha”. Lo dice Nunzio Samuele Calamucci a Massimiliano Camponovo in un’intercettazione telefonica agli atti dell’inchiesta sulla “fabbrica dei” di Milano scopertaProcura meneghina in collaborazione con la Direzione distrettuale antidel capoluogo lombardo. A rivelarlo è il Fatto Quotidinano. La conversazione risale al 9 maggio 2023. Calamucci e Camponovo sono due tra le figure principali della presunta associazione a delinquere: il primo, 44 anni, è un informatico di Bollate, in provincia di Milano, mentre l’altro è un investigatore privato con esperienza ultratrentennale.