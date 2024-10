Precipita in un dirupo durante una scalata sulle Dolomiti: morto alpinista alle Tre Cime di Lavaredo (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L'incidente è avvenuto in provincia di Belluno, nella prima mattinata di mercoledì 30 ottobre. Un 52enne di Padenghe sul Garda (Brescia) è Precipitato in un dirupo mentre si trovava con altri 4 scalatori a un'altezza di 700 metri. Il personale sanitario ha constatato il decesso prima di trasferire il corpo senza vita nel Rifugio di Auronzo. Fanpage.it - Precipita in un dirupo durante una scalata sulle Dolomiti: morto alpinista alle Tre Cime di Lavaredo Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L'incidente è avvenuto in provincia di Belluno, nella prima mattinata di mercoledì 30 ottobre. Un 52enne di Padenghe sul Garda (Brescia) èto in unmentre si trovava con altri 4 scalatori a un'altezza di 700 metri. Il personale sanitario ha constatato il decesso prima di trasferire il corpo senza vita nel Rifugio di Auronzo.

L’incidente è avvenuto in provincia di Belluno, nella prima mattinata di mercoledì 30 ottobre. Un 52enne di Padenghe sul Garda (Brescia) è precipitato in un dirupo mentre si trovava con altri 4 ...

Una escursionista di 30 anni è morta, oggi pomeriggio , precipitando in un dirupo in alta Valmalenco ... di altri tre amici impegnati nella scalata. Non si conosce ancora il suo nome.

Un uomo di 70 anni precipita in un dirupo durante una passeggiata a Magliano in Toscana. Intervento dei Vigili del Fuoco e elisoccorso per il recupero dell'infortunato.

