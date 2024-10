Prada i ricavi salgono del 18% a 38 miliardi in nove mesi

Prada, i ricavi salgono del 18% a 3,8 miliardi in nove mesi (Di mercoledì 30 ottobre 2024) I ricavi netti di Prada nei 9 mesi sono saliti a 3.829 milioni (+18% a cambi costanti e +15% a cambi correnti) così come le vendite retail a 3.425 (+18% e +15%) con una crescita like-for-like del +18% anche nel terzo trimestre. Le vendite retail del marchio Prada sono aumentate del 4% in 9 mesi e del 2% nel trimestre, quelle di Miu Miu del 97% e del 105% nei 3 mesi. Crescita a doppia anche in Asia Pacifico (+12% in 9 mesi a cambi costanti, +9% a cambi correnti) confermata nel trimestre. Il numero uno Patrizio Bertelli parla di "contesto sfidante" e "nonostante questo di opportunità di sviluppo per i nostri marchi". Quotidiano.net - Prada, i ricavi salgono del 18% a 3,8 miliardi in nove mesi Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Inetti dinei 9sono saliti a 3.829 milioni (+18% a cambi costanti e +15% a cambi correnti) così come le vendite retail a 3.425 (+18% e +15%) con una crescita like-for-like del +18% anche nel terzo trimestre. Le vendite retail del marchiosono aumentate del 4% in 9e del 2% nel trimestre, quelle di Miu Miu del 97% e del 105% nei 3. Crescita a doppia anche in Asia Pacifico (+12% in 9a cambi costanti, +9% a cambi correnti) confermata nel trimestre. Il numero uno Patrizio Bertelli parla di "contesto sfidante" e "nonostante questo di opportunità di sviluppo per i nostri marchi".

Prada, i ricavi salgono del 18% a 3,8 miliardi in nove mesi

I ricavi netti di Prada nei 9 mesi sono saliti a 3.829 milioni (+18% a cambi costanti e +15% a cambi correnti) così come le vendite retail a 3.425 (+18% e +15%) con una crescita like-for-like del +18% ...

Prada: ricavi 9 mesi salgono a 3,8 mld (+15%), per Miu Miu +97% nel retail

Milano, 30 ott. (askanews) – Il gruppo Prada nei primi nove mesi del 2024 ha registrato ricavi per 3,829 miliardi di euro, in crescita del 15% a cambi correnti rispetto ai 12 mesi precedenti, “grazie ...

Prada inarrestabile, nei nove mesi ricavi +18%, brilla Miu Miu

Il gruppo prosegue nel suo percorso di crescita a doppia cifra, anche il retail cresce del 18%. Bertelli: 'Continuiamo a generare risultati superiori alla media' ...

Il gruppo Prada nuova lepre del lusso: ricavi a +18% dei primi nove mesi del 2024

La società quotata a Hong Kong arriva a 3,83 miliardi di ricavi, Miu Miu corre anche nel terzo trimestre e aumenta le vendite del 97% rispetto allo stesso periodo del 2023 ...