Ponza, abitazione costruita in una zona sottoposta a vincoli: scatta il sequestro

Ponza, 30 ottobre 2024 – I Carabinieri della Stazione di Ponza, unitamente ai Carabinieri Forestali del NIPAAF del Comando Gruppo di Latina, all'esito di mirati controlli effettuati a tutela dell'ambiente e del paesaggio dell'Isola di Ponza, hanno deferito, in stato di libertà, due persone del luogo, comproprietarie di un'unità abitativa posta in zona sottoposta a vincoli paesaggistici. Nello specifico, gli operanti hanno riscontrato che il manufatto, interessato da opere edili, è risultato difforme rispetto alle norme urbanistiche e paesaggistiche, con esubero della percentuale di cubatura autorizzata dal C.d. "Piano Casa". Per tali ragioni l'immobile di cui sopra è stato sottoposto a sequestro preventivo, in attesa delle disposizioni dell'A.G. competente.

