Pilota di parapendio di schianta contro i paravalanghe

Un Pilota di parapendio sloveno del 1975 è stato elitrasportato all'ospedale Santa Chiara di Trento per i politraumi riportati dopo essere precipitato tra i paravalanghe del Col Rodella (Val di Fassa), a una quota di circa 2.300 m.s.l.m.. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è

Perde il controllo del parapendio e precipita tra i paravalanghe a quota 2.300: paura per un 49enne elitrasportato in ospedale

(ildolomiti.it)

TRENTO. L'allerta è scattata poco prima delle 13, dopo che un pilota di parapendio è precipitato tra i paravalanghe del Col Rodella, in Val di Fassa, a una quota di circa 2.300 metri. Dopo la chiamata ...

