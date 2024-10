Iltempo.it - Palazzo di Londra, depositata al tribunale vaticano la sentenza

Leggi tutta la notizia su Iltempo.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Sono state depositate presso ildello Stato della Città deldal presidente delGiuseppe Pignatone le motivazioni dellarelativa al procedimento per le condotte illecite relative al cosiddetto «di» e per numerosi altri reati. Lo fa sapere la Sala stampa del. Si tratta delladi primo grado nei confronti di dieci imputati tra i quali il cardinale Angelo Becciu, Cecilia Marogna, Raffaele Mincione. Becciu è stato condannato a 5 anni e 6 mesi di reclusione nell'ambito del processo per lo scandalo finanziario legato alla compravendita deldi. L'accusa aveva chiesto 7 anni e tre mesi.