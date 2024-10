Ilgiorno.it - Omicidio a Cremona, il difensore: “Il mio assistito è stato colpito per primo”

(Di mercoledì 30 ottobre 2024), 30 ottobre 2024 – ”Marco Viti non ricorda e si è avvalso della facoltà di non rispondere”. Lo dice l’avvocato Paolo Rossi che difende il 48enne che lunedì nelpomeriggio ha accoltellato a morte il 44enne Paolo Gamba, che lo aveva ospitato in casa dal giorno precedente. “Ho trovato il miomolto provato e confuso – riprende l’avvocato –. Dice di non ricordare. È riuscito solo a riferirmi che èPaolo Gamba a ferirlo con una coltellata all’inguine, di cui c’è traccia. Poi che cosa sia successo, non sa. Non ricorda neppure perché hanno litigato”. Toccherà al giudice Pierpaolo Beluzzi andare in carcere, domani, per interrogare Viti che, se avrà le idee un po’ più chiare, potrà rispondere. Un delitto d’impeto, forse una legittima difesa o a un eccesso di legittima difesa e in questo caso la posizione di Viti si alleggerirebbe di molto.