Alex Britti è apparso in contesti ben lontani dal mondo della musica. Inserito, infatti, in una recente inchiesta sui dossieraggi in Italia tra i personaggi vittime di intercettazioni, queste notizie certamente non minano l’immagine di un artista che da sempre riesce a raccontare la vita e i sentimenti degli <p> Nessuno tocchi Alex Britti: talento e storia del cantautore romano. MondoUomo.it.</p> Mondouomo.it - Nessuno tocchi Alex Britti: talento e storia del cantautore romano. Leggi tutto su Mondouomo.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Mondouomo.it: Negli ultimi giorni, il nome diè apparso in contesti ben lontani dal mondo della musica. Inserito, infatti, in una recente inchiesta sui dossieraggi in Italia tra i personaggi vittime di intercettazioni, queste notizie certamente non minano l’immagine di un artista che da sempre riesce a raccontare la vita e i sentimenti degli del. MondoUomo.it.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Sanremo per tutti, la storia del Festival | 2003; Festival di Sanremo 2003; Renato Zero al Circo Massimo di Roma: le Scalette dei sei concerti; Ruggeri: "Sono stato più cattivo e vi svelo i retroscena del voto pilotato a Sanremo";| talento e storia del cantautore romano; 070 – Speciale Renato Zero: tutto quello che c’è da sapere sullo show in replica su Canale 5; Approfondisci 🔍

Inchiesta hacker, tutti gli accessi “ferraresi”: c’è anche Alex Britti

(msn.com)

Ferrara Il suo nome ricorre in quattordici specifici episodi contenuti nell’ordinanza del tribunale di Milano che ha fatto esplodere l’inchiesta hacker, sempre per contatti con pubblici ufficiali al f ...

Dossieraggio, l'imprenditore romano pronto a pagare agli "hacker" 400mila euro. Tra gli spiati anche Alex Britti

(romatoday.it)

l'imprenditore romano Lorenzo Sbraccia "è il classico affarista". E nell'indagine compaiono tra gli "spiati" anche medici, imprenditori, un giornalista e Alex Britti ...

Alex Britti

(music.fanpage.it)

Classe 1968, Alex Britti nasce a Roma e a 17 anni fonda la sua prima blues band. Nel 1998 si fa conoscere al grande pubblico con il tormentone “Solo una volta (o tutta la vita)”, ma le sue ...

Del Vecchio, Britti, la giudice Raineri: quando la spiata è modello Temptation Island

(huffingtonpost.it)

E la lista continua. C'è anche la vicenda che ha coinvolto il cantautore Alex Britti, che dopo la separazione dalla moglie sarebbe stato “monitorato” dall’ex suocero Fulvio Pravadelli ...