Ilnapolista.it - Napoli impeccabile, sa soffrire e poi punisce con freddezza, come fanno le squadre più forti (Corsera)

(Di mercoledì 30 ottobre 2024), sae poiconlepiù) Scrive Arianna Ravelli nel commento per il Corriere della Sera: La verità è che da San Siro escono sentenze: ilè favorito per lo scudetto, il Milan è fuori gioco,il povero Morata autore di un bel gol. Non solo per i punti, che dicono rossoneri a -11 con l’asterisco del rinvio della partita di Bologna compagno di viaggio fino a febbraio, ma per le sensazioni che le duehanno lasciato dietro di sé fino a qui: da una parte solidità, occupazione degli spazi, rigore tattico contiano, con il passaggio della linea a cinque in difesa a quella a quattro quando è in fase offensiva quasi giocasse con il pilota automatico, sostenuta da un certo buon vento.