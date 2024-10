Anteprima24.it - Monitoraggio aereo dei beni culturali nel Casertano: soprintendenza e Polizia di Stato, “così tuteliamo territorio”

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutidiinsieme in una missione congiunta per la tutela del patrimonio culturale e ambientale della provincia di Caserta. Ha preso infatti il via una operazione diche riguarda il litoralee la catena dei monti Tifatini, estendendosi da Capua alle Forche Caudine, con l’obiettivo di sorvegliare aree di alto valore storico e paesaggistico per identificare rischi di degrado e pianificare azioni preventive. L’operazione è stata coordinata dal Soprintendente Mariano Nuzzo, mentre ilrealizzato con il supporto del Reparto Volo delladidi Capodichino, diretto dal dirigente Paolo Orlando. Rilevante anche il supporto organizzativo e operativo fornito dalle Questure di Napoli e Caserta.