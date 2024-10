Dailymilan.it - Milan, la dirigenza abbandona Paulo Fonseca? Il gesto

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ilha giàto? Ecco ilcompiuto dalla, dopo la sconfitta contro il Napoli, che fa discuteretorna in discussione. La netta sconfitta casalinga (0-2) contro il Napoli ha rimesso l’allenatore rossonero al centro di numerose critiche dopo le due vittorie consecutive con Udinese e Club Brugge che gli avevano garantito un minimo di tranquillità. Una posizione in bilico accentuata da alcune decisioni prese in casache non sta facendo nulla per proteggere il lavoro del proprio tecnico. Infatti, nessun dirigente rossonero era presente aello nella giornata di mercoledì 30 ottobre. Data di ripresa degli allenamenti dopo la cocente delusione per la partita persa contro la squadra di Antonio Conte.