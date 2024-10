Milan, c’è un caso Leao grosso così: una frase di Fonseca ci fa capire tutto (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La rottura fra Leao e Fonseca è davvero insanabile? Una frase non fa ben sperare i tifosi, ma alcune parole del mister aprono altre strade Momento particolare – per usare un eufemismo – tra Rafa Leao e il Milan: c’è tensione nell’aria, e non è un segreto. Il talento portoghese, che fino a pochi mesi fa era il simbolo della rinascita rossonera, oggi sembra quasi un pesce fuor d’acqua, in bilico tra panchina e campo, tra l’amore dei tifosi e l’occhio attento di Paulo Fonseca, un allenatore che non lascia scampo a distrazioni e mezze misure. Ma cos’è successo davvero? Basta una frase, quella frase, per capire tutto. Paulo Fonseca e Rafa Leao: è davvero rottura? (AnsaFoto) – serieanews.comIl talento portoghese, che nelle scorse stagioni ha dato spettacolo con la maglia rossonera, sembra aver perso il suo smalto. Serieanews.com - Milan, c’è un caso Leao grosso così: una frase di Fonseca ci fa capire tutto Leggi tutta la notizia su Serieanews.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La rottura fraè davvero insanabile? Unanon fa ben sperare i tifosi, ma alcune parole del mister aprono altre strade Momento particolare – per usare un eufemismo – tra Rafae il: c’è tensione nell’aria, e non è un segreto. Il talento portoghese, che fino a pochi mesi fa era il simbolo della rinascita rossonera, oggi sembra quasi un pesce fuor d’acqua, in bilico tra panchina e campo, tra l’amore dei tifosi e l’occhio attento di Paulo, un allenatore che non lascia scampo a distrazioni e mezze misure. Ma cos’è successo davvero? Basta una, quella, per. Pauloe Rafa: è davvero rottura? (AnsaFoto) – serieanews.comIl talento portoghese, che nelle scorse stagioni ha dato spettacolo con la maglia rossonera, sembra aver perso il suo smalto.

