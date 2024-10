Massimo Brambilla non torna a Foggia: il tecnico rifiuta l'incarico e si dimette (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L'epilogo che sembrava più scontato. Massimo Brambilla non tornerà sulla panchina del Foggia. Il tecnico di Vimercate, convocato ieri in seguito alle dimissioni di Eziolino Capuano, ha deciso di rifiutare l'incarico e di riprendere la guida tecnica della squadra interrotta dopo l'esonero dello Foggiatoday.it - Massimo Brambilla non torna a Foggia: il tecnico rifiuta l'incarico e si dimette Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L'epilogo che sembrava più scontato.non tornerà sulla panchina del. Ildi Vimercate, convocato ieri in seguito alle dimissioni di Eziolino Capuano, ha deciso dire l'e di riprendere la guida tecnica della squadra interrotta dopo l'esonero dello

Il tecnico di Vimercate, convocato ieri in seguito alle dimissioni di Eziolino Capuano, ha deciso di rifiutare l'incarico e di riprendere la guida tecnica della squadra interrotta dopo l'esonero dello ...

Qualora rifiutasse, verrebbe meno il vincolo contrattuale. A quel punto Canonico dovrà cercare un nuovo tecnico. Intanto, la squadra si allena con lo staff di Capuano e tra due giorni c'è il derby con ...

Stando a quanto rivelato dal sito "La Casa di C", il Foggia avrebbe deciso di rimettere in panchina Massimo Brambilla ... potrebbe chiedere a Brambilla di confermare lo staff di Capuano. Qualora, però ...

La posizione di Ezio Capuano non dovrebbe cambiare, le dimissioni di ieri sera sembrano essere confermate nonostate il colloquio con il presidente Nicola Canonico. E' caos in casa Foggia, ...