L'Inter "scardina" l'Empoli 3-0 con Frattesi e Lautaro. Il Venezia batte in rimonta l'Udinese 3-2 (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Empoli-Inter 0-3 RETI : 5'st e 22'st Frattesi, 34'st Martinez. Empoli (3-4-2-1): Vasquez 6; Goglichidze 4.5, Ismajli 5.5, Viti 5.5; Gyasi 5.5 (32'st Sambia 6), Maleh 5.5 (12'st Henderson 5.5), Anjorin 6 (12'st Pezzella 6), Cacace 5.5; Fazzini 6, Solbakken 5.5 (1'st De Sciglio 5.5); Colombo 5.5 (21'st Pellegri 5.5). In panchina: Brancolini, Seghetti, Marinucci, Tosto, Grassi, Haas, Belardinelli, Konate, Feedpress.me - L'Inter "scardina" l'Empoli 3-0 con Frattesi e Lautaro. Il Venezia batte in rimonta l'Udinese 3-2 Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di mercoledì 30 ottobre 2024)0-3 RETI : 5'st e 22'st, 34'st Martinez.(3-4-2-1): Vasquez 6; Goglichidze 4.5, Ismajli 5.5, Viti 5.5; Gyasi 5.5 (32'st Sambia 6), Maleh 5.5 (12'st Henderson 5.5), Anjorin 6 (12'st Pezzella 6), Cacace 5.5; Fazzini 6, Solbakken 5.5 (1'st De Sciglio 5.5); Colombo 5.5 (21'st Pellegri 5.5). In panchina: Brancolini, Seghetti, Marinucci, Tosto, Grassi, Haas, Belardinelli, Konate,

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Frattesil', l'risponde al Napoli. Udinese avanti di 3 gol, Venezia la ribalta; Frattesil', l'risponde al Napoli; L'" l'3-0 con Frattesi e Lautaro. Il Venezia batte in rimonta l'Udinese 3-2; King Toretto non smette di combattere per una nuova vita: "Sogno di tornar a camminare"; Il Napoli batte l'1-0 e si riprende il primo posto in classifica;in esclusiva: l'intervista integrale; Leggi >>>

Frattesi scardina l'Empoli, l'Inter risponde al Napoli

(msn.com)

(ANSA) - MILANO, 30 OTT - L'Inter vince a Empoli per 3-0 grazie a una doppietta dell'ex di turno Frattesi e alla rete di Lautaro Martinez, e risponde cosi' alla vittoria del Napoli in casa Milan mante ...

l'Inter batte l'Empoli 3-0, segnano Frattesi e Lautaro

(msn.com)

AGI - La doppietta di Frattesi e il gol di Lautaro Martinez lanciano l'Inter che segna tre volte nella ripresa e stende l'Empoli al Castellani. Gara segnata dall'espulsione di Goglichidze che ...

L'Inter risponde al Napoli, battuto l'Empoli 3-0

(rainews.it)

Doppietta di Frattesi e rete di Lautaro Martinez. Toscani in dieci per un'ora. Nel primo tempo annullato un gol a Darmian ...

Empoli-Inter 0-3 diretta Serie A: doppio Frattesi e Lautaro, Inzaghi a -4 dal Napoli LIVE

(corrieredellosport.it)

Toscani in dieci dal 31' (rosso a Goglichidze), nella ripresa i nerazzurri dilagano e riaccorciano sulla capolista: aggiornamenti in tempo reale ...