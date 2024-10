Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di mercoledì 30 ottobre

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) "Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di302024 Ariete Luna in Bilancia si intromette nelle collaborazioni e associazioni, punta contro l'ambiente dove dovrebbero crescere i vostri affari, significa che dovete essere presenti e lucidi anche nei giorni di festa. È probabile che sarete già nei primi giorni di novembre in grado di raccogliere un discreto frutto dalle fatiche di questi giorni. Il mese si concluderà in maniera sorprendente per l'amore, Venere è molto sensuale e vi invita a riorganizzare la vita di coppia, a preparare la festa nuziale.