Ilfattoquotidiano.it - La Rai chiude “L’Altra Italia”, il programma condotto da Antonino Monteleone: “Rifletteremo per realizzare a un nuovo format”

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) “Nelle prossime settimane insieme al conduttore, con la Direzione Distribuzione e la Direzione Marketing, avvieremo delle riflessioni peruna nuova trasmissione con une una collocazione in palinsesto più efficaci“, fa sapere in una nota la Direzione Approfondimento Rai. Di cosa stiamo parlando? De ““, ildalla cui messa in onda è sospesa in prime time. L’ultima puntata andrà in giovedì 31 ottobre su Rai2. Il direttore degli Approfondimenti Paolo Corsini lo aveva definito “uno tra i programmi più attesi di questa stagione”, “anche e forse soprattutto unvolto,, sul quale intendiamo puntare. Un conduttore giovane per gli standard Rai”. L’esperimento non ha funzionato. Certamente i costi, che avevano fatto discutere e avevano agitato l’opposizione, dovranno essere ridotti.