Lanazione.it - La Proloco Enrico Caruso si anima. Tornano i salotti musicali

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Nuovo appuntamento, lunedì 4 novembre (ore 21), a Lastra a Signa, con i2024 della Pro Lastra. In programma, nella sede di via Diaz 116, la presentazione a cura di Marco Rimediotti in ricordo del grande baritono Rolando Panerai nel centenario della sua nascita. Al termine della serata, si svolgerà il tradizionale rinfresco riservato a tutti i partecipanti alla serata. L’ingresso è libero. L’appuntamento fa parte del ricco calendario di iniziative organizzate dalla Pro Lastraper avvicinare il pubblico alla musica e alla lirica e per approfondirne lo studio e la conoscenza.