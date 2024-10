La furia di Giorgia Meloni sui giudici che citano Hitler Ma il decreto paesi sicuri è già a rischio

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)lo aveva detto. Subito dopo l’approvazione delda parte del Consiglio dei ministri la premier si era detta certa che qualche magistrato avrebbe sollevato delle obiezioni. E infatti ieri idel tribunale di Bologna hanno deciso di rinviare il provvedimento alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Proprio per chiedere se i criteri con cui sono stati decisi inon siano in contrasto con la sentenza della CgUe del 4 ottobre scorso. E quindi se non sia necessario disapplicarlo. Ma per qualche tempo il Cpr in Albania non è in pericolo, visto che per la risposta potrebbe volerci anche qualche mese. Ma ipotranno in ogni caso continuare a negare i rimpatri. Con tutti i rischi connessi, compresa l’indagine per danno erariale.