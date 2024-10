Inter trionfa a Empoli: 3-0 e secondo posto in classifica (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nella decima giornata di Serie A, l’Inter ottiene una convincente vittoria esterna contro l’Empoli. La squadra di Simone Inzaghi ha dominato la partita, chiudendo il match con un secco 3-0. A fare la differenza sul terreno di gioco sono stati Davide Frattesi, autore di una doppietta, e Lautaro Martinez, che ha messo a segno il terzo gol. Questa partita è stata caratterizzata da episodi chiave che hanno indirizzato il risultato, rendendo l’Inter sempre più competitiva in campionato. Analisi della partita: primo tempo equilibrato ma decisivo Sin dai primi minuti, l’Inter ha mostrato un forte controllo del gioco, ma l’Empoli ha avuto la prima occasione degna di nota. Solbakken, ben posizionato in area, ha tentato un tiro che è stato respinto con bravura da Sommer, portiere nerazzurro. Gaeta.it - Inter trionfa a Empoli: 3-0 e secondo posto in classifica Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nella decima giornata di Serie A, l’ottiene una convincente vittoria esterna contro l’. La squadra di Simone Inzaghi ha dominato la partita, chiudendo il match con un secco 3-0. A fare la differenza sul terreno di gioco sono stati Davide Frattesi, autore di una doppietta, e Lautaro Martinez, che ha messo a segno il terzo gol. Questa partita è stata caratterizzata da episodi chiave che hanno indirizzato il risultato, rendendo l’sempre più competitiva in campionato. Analisi della partita: primo tempo equilibrato ma decisivo Sin dai primi minuti, l’ha mostrato un forte controllo del gioco, ma l’ha avuto la prima occasione degna di nota. Solbakken, ben posizionato in area, ha tentato un tiro che è stato respinto con bravura da Sommer, portiere nerazzurro.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Venezia Udinese 3-2, sconfitta in trasferta! L'vince; Un altro tris e piatto ricco per l'Under 20 di Zanchetta: l'vince e convince, superato l'per 3-1; Roma, l'vince all'Olimpico. Il Napoli supera l'; SERIE A - 8a GIORNATA - L'vince a Roma, il Napoli ad. Sei gol della Fiorentina a Lecce; Il trionfo degli 1-0 e del corto muso che fu di Allegri. – Il Napoli vince a, ma solo su rigore provvidenziale di Kvaratskhelia – L’con Lautaro tiene botta alle spalle del Napoli, il conto lo paga la Roma: con Juric che potrebbe pagare la delusione del d; Serie A,: 2-0. Vince il Bologna, finiscono in parità altri match; Leggi >>>

Serie A, Empoli-Inter 0-3: Inzaghi resta nella scia di Conte

(sportmediaset.mediaset.it)

L' Inter supera 0-3 l' Empoli nel match valido per la decima giornata di Serie A e resta in scia al Napoli capolista. La squadra di Inzaghi disputa un primo tempo piuttosto anonimo, ma attorno alla me ...

Empoli – Inter 0-3 highlights e gol: Frattesi e Lautaro abbattono il muro dei toscani! – VIDEO

(generationsport.it)

Empoli - Inter 0-3 highlights e gol: due gol di Frattesi e la rete di Lautaro regalano i tre punti ai nerazzurri!

Serie A, Empoli-Inter 0-3: doppietta di Frattesi e il gol di Lautaro

(adnkronos.com)

Vittoria esterna per l'Inter che, nella decima giornata di Serie A, batte l'Empoli 3-0. A decidere la partita la doppietta di Frattesi, a segno al 50' e al 67' minuto, e il gol al 79' di Lautaro Marti ...

L’Inter batte l’Empoli (0-3) e resta in scia del Napoli | Decidono Frattesi e Lautaro Martinez

(sportpaper.it)

Partita ostica per l’Inter al Castellani di Empoli, con la squadra di casa che scende in campo per confermare l’ottimo avvio di stagione. E in effetti l’Empoli inizia bene la partita e mette in ...