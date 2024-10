Il preoccupante declino della libertà e pluralismo della stampa in Grecia (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Negli ultimi anni, in molti paesi Ue si è osservato un notevole deterioramento della libertà e del pluralismo della stampa. Tra questi l’Ungheria, la Polonia durante i due mandati di governo del partito PiS, e, più di recente, Slovacchia e Italia sono i casi che hanno ricevuto più attenzione dall’opinione pubblica continentale. C’è un altro paese membro dove la libertà di stampa vive un costante declino da anni, rimasto però finora fuori dai radar: la Grecia. Un inizio simbolico di questo declino può essere rintracciato già nell’omicidio del reporter Sokratis Giolias nel 2010, ma è solo negli ultimi cinque anni che la salute della stampa libera greca si è deteriorata in modo drammatico. Linkiesta.it - Il preoccupante declino della libertà e pluralismo della stampa in Grecia Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Negli ultimi anni, in molti paesi Ue si è osservato un notevole deterioramentoe del. Tra questi l’Ungheria, la Polonia durante i due mandati di governo del partito PiS, e, più di recente, Slovacchia e Italia sono i casi che hanno ricevuto più attenzione dall’opinione pubblica continentale. C’è un altro paese membro dove ladivive un costanteda anni, rimasto però finora fuori dai radar: la. Un inizio simbolico di questopuò essere rintracciato già nell’omicidio del reporter Sokratis Giolias nel 2010, ma è solo negli ultimi cinque anni che la salutelibera greca si è deteriorata in modo drammatico.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Il preoccupante declino della libertà e pluralismo della stampa in Grecia; Il Parlamento europeo adotta il nuovo regolamento sulla libertà di stampa in Ue / Transeuropa / Home; Leggi >>>

Mattarella: "Libertà e pluralismo media diritti irrinunciabili"

(ilgiornale.it)

"La libertà e il pluralismo dei media garantiscono il pieno dispiegarsi di alcuni dei diritti irrinunciabili per la democrazia e la misurazione della sua qualità: il diritto alla libertà di ...

Mattarella: libertà e pluralismo media garanzia di diritti irrinunciabili

(notizie.tiscali.it)

Roma, 3 ott. (askanews) - "La libertà e il pluralismo dei media garantiscono il pieno dispiegarsi di alcuni dei diritti irrinunciabili per la democrazia e la misurazione della sua qualità ...

Mattarella: "Libertà e pluralismo media diritti irrinunciabili"

(msn.com)

(Agenzia Vista) Roma, 03 ottobre 2024 "La libertà e il pluralismo dei media garantiscono il pieno dispiegarsi di alcuni dei diritti irrinunciabili per la democrazia e la misurazione della sua ...

Mattarella sottolinea l’importanza della libertà e del pluralismo dei media

(online-news.it)

ha sottolineato l’importanza della libertà e del pluralismo dei media per garantire il pieno esercizio dei diritti democratici. In particolare, ha messo in guardia contro i rischi derivanti ...