Halloween sempre più caro nel 2024 aumenti medi del 93%

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Federconsumatori su: “Iper i trucchi n aumento del 6% per i kit piccoli formati e del 4% per i kit grandi formati” «Per l’acquisto di un costume “da brividi” si spendono dai 55,99 euro per un bambino a 64,99 euro per un adulto (rispettivamente il +6% ed il +11% rispetto al 2023). In alcuni casi, si preferisce optare per il noleggio, magari nella prospettiva di variare il travestimento da un anno all’altro. In questo caso i costi variano sensibilmente a seconda delle diverse aree geografiche: sono stati rilevati i prezzi delle maschere a Milano (69,95 euro), Roma (70,00 euro) e Napoli (48,00 euro), in questo ambito abbiamo rilevato un aumento di prezzo rispetto al 2023 dal +8% al +10%».