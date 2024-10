Halloween 2024 in Italia: a celebrare la notte delle streghe sono soprattutto i giovani tra 18 e 34 anni (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Cresce anche in Italia la “tradizione” di Halloween. Il 64% delle famiglie Italiane (dato in aumento sul 60% del 2023) festeggerà Halloween nel 2024 per un giro d’affari di 300 milioni tra feste, dolci, decorazioni e maschere. I numeri sono stati diffusi da Confesercenti-Ipsos. La notte delle streghe piace in particolare ai giovani tra 18 e 34 anni (71%) e agli uomini al 66% contro il 61% delle donne. In Centro Italia la festa coinvolge il 68% mentre nel Sud e nelle Isole l’interesse scende al 61%. Per Halloween 2024 gli appassionati faranno i propri acquisti al supermercato (58%) e nei centri commerciali (43%), ma quasi quattro su dieci si rivolgeranno anche alle attività di vicinato, che siano negozi (20%) o mercatini e altre attività di commercio su aree pubbliche (19%). Il 22% farà i suoi acquisti di Halloween online, mentre il 4% farà tutto da solo, in casa. Laprimapagina.it - Halloween 2024 in Italia: a celebrare la notte delle streghe sono soprattutto i giovani tra 18 e 34 anni Leggi tutta la notizia su Laprimapagina.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Cresce anche inla “tradizione” di. Il 64%famigliene (dato in aumento sul 60% del 2023) festeggerànelper un giro d’affari di 300 milioni tra feste, dolci, decorazioni e maschere. I numeristati diffusi da Confesercenti-Ipsos. Lapiace in particolare aitra 18 e 34(71%) e agli uomini al 66% contro il 61%donne. In Centrola festa coinvolge il 68% mentre nel Sud e nelle Isole l’interesse scende al 61%. Pergli appassionati faranno i propri acquisti al supermercato (58%) e nei centri commerciali (43%), ma quasi quattro su dieci si rivolgeranno anche alle attività di vicinato, che siano negozi (20%) o mercatini e altre attività di commercio su aree pubbliche (19%). Il 22% farà i suoi acquisti dionline, mentre il 4% farà tutto da solo, in casa.

