Ginnastica artistica, Italia a Combs La Ville con le giovani promesse: sei azzurre convocate (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L’Italia sarà protagonista al Torneo Internazionale di Combs La Ville, un tradizionale appuntamento di Ginnastica artistica femminile che andrà in scena nell’omonima località francese dall’8 all’11 novembre. Il Bel Paese si presenterà in terra transalpina con alcune giovanissime promesse, interessanti prospetti che potrebbero avere un futuro raggiante davanti a loro e che guardano ai prossimi due cicli olimpici. Il DT Enrico Casella ha convocato tre juniores: Rebecca Aiello (Ginnastica Riccione), Vittoria Ferrarini (Renato Serra Cesena) e Angelica Finiguerra (Forza e Coraggio Milano). Tra le allieve, invece, saranno impegnate Giada Di Pietro (WSA San Benedetto del Tronto), Emma Recchia (Ginnastica Civitavecchia) e Giulia Santinato (Costanza Andrea Massucchi di Mortara). Oasport.it - Ginnastica artistica, Italia a Combs La Ville con le giovani promesse: sei azzurre convocate Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L’sarà protagonista al Torneo Internazionale diLa, un tradizionale appuntamento difemminile che andrà in scena nell’omonima località francese dall’8 all’11 novembre. Il Bel Paese si presenterà in terra transalpina con alcunessime, interessanti prospetti che potrebbero avere un futuro raggiante davanti a loro e che guardano ai prossimi due cicli olimpici. Il DT Enrico Casella ha convocato tre juniores: Rebecca Aiello (Riccione), Vittoria Ferrarini (Renato Serra Cesena) e Angelica Finiguerra (Forza e Coraggio Milano). Tra le allieve, invece, saranno impegnate Giada Di Pietro (WSA San Benedetto del Tronto), Emma Recchia (Civitavecchia) e Giulia Santinato (Costanza Andrea Massucchi di Mortara).

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Ginnastica artistica, Italia a Combs La Ville con le giovani promesse: sei azzurre convocate; Artistica, Olimpiadi 2024 - Argento per l'Italia! La Ginnastica Femminile torna sul podio olimpico con la squadra dopo quasi 100 anni al fianco di USA e Brasile; Squadra femminile italiana di ginnastica artistica alle Olimpiadi di Parigi 2024: programma gare delle Fate, orari finali, dove seguire in diretta tv e streaming; Il primo oro di sempre dell’Italia nella ginnastica artistica femminile; Zurigo – Torna la Swiss Cup di Artistica, ma prima tappa a Chiasso per il Memorial Gander; L'argento della squadra di ginnastica artistica è già storia; Leggi >>>

Ginnastica artistica, Italia a Combs La Ville con le giovani promesse: sei azzurre convocate

(oasport.it)

L'Italia sarà protagonista al Torneo Internazionale di Combs La Ville, un tradizionale appuntamento di ginnastica artistica femminile che andrà in scena ...

Teamgym: Alice Zunino e Liam Corsini, rientro da Baku in azzurro

(rainews.it)

Una piccola festicciola di bentornati a casa. Tanta emozione e anche un po' di timidezza, dopo il viaggio fino in Azerbaijan per partecipare con la Nazionale italiana agli Europei di teamgym, una part ...

CASTELLEONE LIBERI E FORTI: GRANDINETTI NEL SETTORE GIOVANILE DELLA NAZIONALE GAM

(welfarenetwork.it)

Christian Grandinetti, classe 2011, si è presentato lo scorso venerdì presso l’Accademia internazionale di Ginnastica sita in via Ovada a Milano ...

La società aretina all’atto conclusivo dei campionati italiani. Serafieri vola in finale Petrarca, sogno tricolore

(lanazione.it)

La Ginnastica Petrarca di Arezzo eccelle alle finali nazionali di ritmica e artistica, con Aurora Serafieri e Caterina Falomi in evidenza. Successi anche per il gruppo femminile e maschile, con atleti ...