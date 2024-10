Georgia: presidente, non andrò a convocazione in procura (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Milano, 30 ott. (LaPresse/AP) – La presidente della Georgia, Salome Zourabichvili, ha annunciato che non andrà alla convocazione da parte della procura generale, che qualche ora fa aveva annunciato l’avvio di un’indagine sulla “presunta falsificazione delle elezioni parlamentari” di sabato, in cui il partito di governo Sogno Georgiano è stato dichiarato vincitore, e aveva aggiunto di avere convocato Zourabichvili per un interrogatorio il 31 ottobre, domani, alla luce delle informazioni presenti online secondo cui lei sarebbe in possesso di prove di una possibile falsificazione delle elezioni parlamentari. “Risulta che l’ufficio del procuratore stia aspettando prove da me, io sapevo che era il contrario, l’organo investigativo deve trovare le prove. Lapresse.it - Georgia: presidente, non andrò a convocazione in procura Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Milano, 30 ott. (LaPresse/AP) – Ladella, Salome Zourabichvili, ha annunciato che non andrà allada parte dellagenerale, che qualche ora fa aveva annunciato l’avvio di un’indagine sulla “presunta falsificazione delle elezioni parlamentari” di sabato, in cui il partito di governo Sognono è stato dichiarato vincitore, e aveva aggiunto di avere convocato Zourabichvili per un interrogatorio il 31 ottobre, domani, alla luce delle informazioni presenti online secondo cui lei sarebbe in possesso di prove di una possibile falsificazione delle elezioni parlamentari. “Risulta che l’ufficio deltore stia aspettando prove da me, io sapevo che era il contrario, l’organo investigativo deve trovare le prove.

