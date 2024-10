Frattesi: «Ogni partita è quella del giudizio? Si guardi al lungo termine per definirmi!» (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Davide Frattesi ha parlato nel post-partita di Empoli-Inter, match valido per la decima giornata di Serie A. Questo il suo commento. IL RAGIONAMENTO – Davide Frattesi si è così espresso a DAZN al termine di Empoli-Inter: «Bellissima la prima doppietta in Serie A, mi dispiace solo che sia arrivata contro una squadra con cui ho giocato. Tra l’altro un club in cui mi sono trovato molto bene, con cui ho vissuto un periodo felice. Non è facilissimo, Ogni partita sembra che sia quella in cui devo dimostrare se sono forte. Frattesi sul giudizio nei suoi confronti FARE CHIAREZZA – Così Frattesi sull’esigenza di non evitare un certo modo di giudicare il suo rendimento in campo: «Ci sta avere un calo in qualche partita, si gioca tanto e ci sta che qualcuno sia stanco. La bravura di un giocatore va guardata più sul lungo termine». Inter-news.it - Frattesi: «Ogni partita è quella del giudizio? Si guardi al lungo termine per definirmi!» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Davideha parlato nel post-di Empoli-Inter, match valido per la decima giornata di Serie A. Questo il suo commento. IL RAGIONAMENTO – Davidesi è così espresso a DAZN aldi Empoli-Inter: «Bellissima la prima doppietta in Serie A, mi dispiace solo che sia arrivata contro una squadra con cui ho giocato. Tra l’altro un club in cui mi sono trovato molto bene, con cui ho vissuto un periodo felice. Non è facilissimo,sembra che siain cui devo dimostrare se sono forte.sulnei suoi confronti FARE CHIAREZZA – Cosìsull’esigenza di non evitare un certo modo di giudicare il suo rendimento in campo: «Ci sta avere un calo in qualche, si gioca tanto e ci sta che qualcuno sia stanco. La bravura di un giocatore va guardata più sul».

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Inzaghi in conferenza: "Dovevamo sfruttare meglio le occasioni create. Eurogol di Dany Mota...."; Italia da impazzire: inizio shock, poi schianta 3-1 la Francia in casa!; Euro 2024 - Le pagelle di Spagna-Italia 1-0: Nico Williams fa impazzire Di Lorenzo, male Chiesa e non solo; Nations League, è una bella Italia: 3-1 in rimonta sulla Francia; Svizzera-Italia 2-0, pagelle: azzurri disastrosi, non si salva nessuno. Scamacca, Barella e Spalletti meritano 3; La moviola: gomitata di Bastoni a Duda sul gol decisivo di

Frattesi: «Ogni partita è quella del giudizio? Si guardi al lungo termine per definirmi!»

(inter-news.it)

Frattesi si è espresso nel post-partita di Empoli-Inter, match valido per la decima giornata di Serie A. Questo il suo commento.

Inter, Frattesi: “Non ho vissuto bene il cambio ruolo. Devo tanto a Spalletti”

(calciostyle.it)

Visualizzazioni: 27 Il centrocampista dell’Inter e della Nazionale si è raccontato in una lunga intervista. Leggi con noi le parole di Frattesi. Ospite a Vivo Azzurro TV, il centrocampista dell’Inter ...

Frattesi: “Con Spalletti amore-odio. Che emozione la doppietta all’Ucraina. La mia famiglia…”

(fcinter1908.it)

Il calciatore dell'Inter, Davide Frattesi, ha parlato a Vivo Azzurro del suo approdo in Nazionale e di come è arrivato a fare la mezzala ...

Mkhitaryan, passaggio di testimone? Frattesi e Zielinski scalpitano

(europacalcio.it)

Mkhitaryan Frattesi Zielinski – Tuttavia l’età è senza dubbio un fattore da considerare, il classe 1989 continua a correre per il campo in ogni partita ma le prestazioni in questo inizio di ...