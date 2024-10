Eva Henger e il drammatico incidente col marito: la paura della morte e la lenta rinascita (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Eva Henger è finalmente tornata nella sua casa di Roma, insieme al marito Massimiliano Caroletti, dopo un periodo segnato da un drammatico incidente d’auto avvenuto in Ungheria. A fine aprile di qualche anno fa, una violenta collisione ha coinvolto le due vetture in cui si trovavano, portando alla morte di una coppia sul colpo, mentre Eva ha subito gravi ferite. Dopo numerosi interventi chirurgici per risolvere i danni causati dall’impatto, la showgirl è rientrata in Italia, dove ha iniziato a ricostruire la sua vita quotidiana. Recentemente, è tornata in tv a “Pomeriggio 5“, dove ha condiviso i suoi primi passi verso la guarigione. In un’intervista a Novella2000, ha rivelato i dettagli del suo stato attuale e le emozioni che ancora la accompagnano: «Spesso ho molto dolore all’osso sacro e al bacino. Ho tanta voglia di tornare alla normalità». Donnapop.it - Eva Henger e il drammatico incidente col marito: la paura della morte e la lenta rinascita Leggi tutta la notizia su Donnapop.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Evaè finalmente tornata nella sua casa di Roma, insieme alMassimiliano Caroletti, dopo un periodo segnato da und’auto avvenuto in Ungheria. A fine aprile di qualche anno fa, una viocollisione ha coinvolto le due vetture in cui si trovavano, portando alladi una coppia sul colpo, mentre Eva ha subito gravi ferite. Dopo numerosi interventi chirurgici per risolvere i danni causati dall’impatto, la showgirl è rientrata in Italia, dove ha iniziato a ricostruire la sua vita quotidiana. Recentemente, è tornata in tv a “Pomeriggio 5“, dove ha condiviso i suoi primi passi verso la guarigione. In un’intervista a Novella2000, ha rivelato i dettagli del suo stato attuale e le emozioni che ancora la accompagnano: «Spesso ho molto dolore all’osso sacro e al bacino. Ho tanta voglia di tornare alla normalità».

Eva Henger nel 2022 è stata coinvolta in un incidente d'auto in Ungheria. Lo scontro tra le due macchine è stato devastante: una coppia è morta sul colpo mentre Eva è rimasta ferita in modo grave.

