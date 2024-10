Entra nella Ztl senza il permesso, in due mesi colleziona 77 multe (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Poggibonsi (Siena), 30 ottobre 2024 – Se non è un record, poco ci manca. Una ditta senese di autotrasporti in appena due mesi ha collezionato la bellezza di 77 multe per essere Entrata con un suo veicolo nella ztl di Poggibonsi senza autorizzazione. multe da 88,90 euro, che moltiplicati per 77 fanno quasi 7mila euro. Un ‘tesoretto’ al centro di un estenuante contenzioso tra la ditta e il Comune. Questa sfilza di multe infatti l’impresa in questione non ha assolutamente voglia di pagarla. E ha fatto ricorso contro l’amministrazione al Giudice di pace, che però lo ha respinto. La ditta allora è tornata alla carica con il Tribunale di Siena, ricorrendo in appello. L’udienza che vedrà di fronte le due parti è fissata per il 19 novembre. Lanazione.it - Entra nella Ztl senza il permesso, in due mesi colleziona 77 multe Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Poggibonsi (Siena), 30 ottobre 2024 – Se non è un record, poco ci manca. Una ditta senese di autotrasporti in appena duehato la bellezza di 77per essereta con un suo veicoloztl di Poggibonsiautorizzazione.da 88,90 euro, che moltiplicati per 77 fanno quasi 7mila euro. Un ‘tesoretto’ al centro di un estenuante contenzioso tra la ditta e il Comune. Questa sfilza diinfatti l’impresa in questione non ha assolutamente voglia di pagarla. E ha fatto ricorso contro l’amministrazione al Giudice di pace, che però lo ha respinto. La ditta allora è tornata alla carica con il Tribunale di Siena, ricorrendo in appello. L’udienza che vedrà di fronte le due parti è fissata per il 19 novembre.

