Empoli-Inter 0-3 le statistiche | un dominio certificato dai numeri

(Di mercoledì 30 ottobre 2024), partita valida per la decima giornata della Serie A, è terminata con il risultato di 0-3. Doppietta per il centrocampista Davide Frattesi e gol per Lautaro Martinez. Cartellino rosso per Seba Goglichidze, autore di un fallo pericoloso ai danni di Marcus Thuram.di. LA SFIDA –termina con il punteggio di 0-3, con i nerazzurri che dimostrano di non aver subito alcuna scoria dalla rimonta subita nel match contro la Juventus pareggiato 4-4. Il match segue un andamento molto chiaro sin dai suoi primi minuti, con i meneghini che attaccano con convinzione e i toscani che si difendono cercando di ripartire in contropiede. Dopo alcune occasioni sprecate dall’, arriva l’episodio che cambia inevitabilmente la gara.