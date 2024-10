Cityrumors.it - Dramma in città, crolla un hotel: bilancio tragico

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Prima un forte boato, poi il crollo. Unè imploso ed è finito giù. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorritori, ma ilè grave Una tragedia scuote l’Argentina e non solo la provincia di Buenos Aires. Come riportato dall’Adnkronos, unto nella serata italiana di ieri, martedì 29 ottobre, provocando unmolto. È stata aperta un’indagine per accertare meglio la dinamica di quanto successo e il motivo della tragedia. L’to in Argentina (Ansa) – cityrumors.itAl momento le uniche informazioni a disposizione parlano che la struttura era in fase di ristrutturazione e non è da escludere che proprio i lavori possano aver causato il crollo.