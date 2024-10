Dossieraggi, Nordio: “Un pericolo per la democrazia, per la cybersicurezza disposti 715 milioni” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) “Esprimo la mia più profonda preoccupazione per ciò che è accaduto e sta accadendo. È inaccettabile e inquietante, costituisce un serio e concreto pericolo per la nostra stessa democrazia“. Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, durante un question time alla Camera sul contrasto all’accesso illegale alle banche dati e la violazione della riservatezza dopo il caso Dossieraggi, oggetto dell’inchiesta milanese. “Le notevoli novità introdotte dalla legge 90 del 2024 – ha spiegato in Aula il Guardasigilli – conoscono ora un attento lavoro di applicazione delle prescrizioni, di affiancamento delle amministrazioni maggiormente interessate. Di sensibilizzazione alla necessità che tutti si dotino di dispositivi anti intrusione. E soprattutto i soggetti inseriti nel nuovo perimetro di sicurezza informatica”. Secoloditalia.it - Dossieraggi, Nordio: “Un pericolo per la democrazia, per la cybersicurezza disposti 715 milioni” Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) “Esprimo la mia più profonda preoccupazione per ciò che è accaduto e sta accadendo. È inaccettabile e inquietante, costituisce un serio e concretoper la nostra stessa“. Così il ministro della Giustizia, Carlo, durante un question time alla Camera sul contrasto all’accesso illegale alle banche dati e la violazione della riservatezza dopo il caso, oggetto dell’inchiesta milanese. “Le notevoli novità introdotte dalla legge 90 del 2024 – ha spiegato in Aula il Guardasigilli – conoscono ora un attento lavoro di applicazione delle prescrizioni, di affiancamento delle amministrazioni maggiormente interessate. Di sensibilizzazione alla necessità che tutti si dotino di dispositivi anti intrusione. E soprattutto i soggetti inseriti nel nuovo perimetro di sicurezza informatica”.

