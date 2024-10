“Dopo un’interruzione di gravidanza è normale avere perdite dal seno?” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Salve dottore, Dopo un’interruzione volontaria di gravidanza è normale avere delle perdite dal seno? Sono di colore giallognolo/marroncino. Dovrei farmi visitare? La ringrazio. L'articolo “Dopo un’interruzione di gravidanza è normale avere perdite dal seno?” proviene da gravidanzaOnLine. Gravidanzaonline.it - “Dopo un’interruzione di gravidanza è normale avere perdite dal seno?” Leggi tutta la notizia su Gravidanzaonline.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Salve dottore,volontaria didelledal? Sono di colore giallognolo/marroncino. Dovrei farmi visitare? La ringrazio. L'articolo “didal?” proviene daOnLine.

"Dopo un'interruzione di gravidanza è normale avere perdite dal seno?"

Dopo un'interruzione di gravidanza è normale avere perdite dal seno? La risposta del ginecologo su GravidanzaOnLine.

Cosa accade dopo un'interruzione di gravidanza?

Ho fatto un'interruzione di gravidanza e ho avuto un paio di perdite al giorno e basta, è normale? Mi hanno prescritto l'antibiotico e non so il perchè. Fra 20 giorni devo andare a ritirare il ...

Perdite di sangue a un mese da un’IVG: c’è da preoccuparsi?

Dopo un'interruzione volontaria della gravidanza, è normale che debba trascorrere un periodo di tempo durante il quale si verificano perdite di sangue.

Ancora perdite abbondanti dopo circa 4 settimane da un’IVG

Non è insolito che le perdite dopo un'interruzione volontaria della gravidanza si manifestino anche per un mese ... dopo la procedura da lei effettuata è normale che continui ad avere delle perdite ...