Dal 2025 ridotta l'aliquota per le seconde case (Di mercoledì 30 ottobre 2024) TRIESTE - Via libera dall'aula del consiglio regionale al disegno di legge 29 in materia di Imposta locale immobiliare autonoma (Ilia). Il disegno di legge è stato approvato a maggioranza, con il sì compatto del centrodestra e il no del Patto per l'Autonomia-Civica Fvg, del Pd, del Movimento 5 Triesteprima.it - Dal 2025 ridotta l'aliquota per le seconde case Leggi tutta la notizia su Triesteprima.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) TRIESTE - Via libera dall'aula del consiglio regionale al disegno di legge 29 in materia di Imposta locale immobiliare autonoma (Ilia). Il disegno di legge è stato approvato a maggioranza, con il sì compatto del centrodestra e il no del Patto per l'Autonomia-Civica Fvg, del Pd, del Movimento 5

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Dal 2025 ridotta l'aliquota Ilia per le "prime seconde case"; (ARC) Tributi: Roberti, dal 2025 minor pressione fiscale su immobili; Irpef 2025: novità in legge di bilancio; Bonus 2025 anche per le seconde case fino a 17.280 euro, le ultime novità; Blitz sulla manovra, tagli Irpef confermati. Dalle banche 3-4 miliardi in due anni; Come cambierà il Bonus Ristrutturazione nel 2025? riduzione dell’aliquota e del tetto di spesa; Leggi >>>

Bonus 2025 anche per le seconde case fino a 17.280 euro, le ultime novità

(designmag.it)

Bonus 2025 sulle seconde case ma con limiti e aliquote diverse. La Legge di Bilancio cambia tutto ma riserva anche delle novità.

Bonus edilizi per la casa, arrivano proroghe e tagli: stretta sulle seconde abitazioni. Tutti gli incentivi per il 2025

(msn.com)

Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Legge di Bilancio 2025, Cambiamenti per le Agevolazioni sulle Ristrutturazioni

(informazione.it)

La Legge di Bilancio 2025 introduce significative modifiche alle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, con un impatto rilevante sia sulle prime case sia sulle seconde abitazioni. Le d ...

Cura dimagrante per i bonus su dieci milioni di seconde case

(informazione.it)

Meno agevolazioni sulle seconde case. Con il rischio, per chi effettuerà lavori di ristrutturazione dal prossimo anno, di incappare in un aumento di pressione fiscale a causa degli sconti meno vantagg ...