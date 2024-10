Costacurta: «In Milan-Napoli errori gravi, guardate questi due calciatori…» (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Le parole di Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, sulla prestazione dei rossoneri contro il Napoli. Tutti i dettagli Alessandro Costacurta ha parlato a SkySport di Milan–Napoli. PRIMO GOL – «Quando la palla viene intercettata i due centrali non collaborano mai: sul gol sono uno più avanti all’altro. Se Thiaw si fosse mosso prima Quello è stato Calcionews24.com - Costacurta: «In Milan-Napoli errori gravi, guardate questi due calciatori…» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Le parole di Alessandro, ex difensore del, sulla prestazione dei rossoneri contro il. Tutti i dettagli Alessandroha parlato a SkySport di. PRIMO GOL – «Quando la palla viene intercettata i due centrali non collaborano mai: sul gol sono uno più avanti all’altro. Se Thiaw si fosse mosso prima Quello è stato

Il Milan è uscito ancora una volta sconfitto da San Siro dove, nella decima giornata di Serie A, è passato il Napoli di Antonio Conte. L`ex capitano dei rossoneri,.

Dopo la sconfitta a San Siro contro il Napoli, Costacurta ha analizzato i gol subiti dai rossoneri allo Sky Sport Tech: "Errore di posizione di Thiaw e Pavlovic sulla rete di Lukaku. Nell'azione del ...

L'ex difensore del Milan Alessandro Costacurta ha analizzato a 'Sky' gli errori commessi dai centrali del Milan in occasione del gol di.

Il giornalista di fede rossonera Luca Serafini ha commentato con rammarico la sconfitta del Milan contro il Napoli.