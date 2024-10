Conte e lo Scudetto: “Non ci nascondiamo, ma l’obiettivo è un altro. I miracoli accadono una volta sola” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Antonio Conte ai microfoni di DAZN non si nasconde e risponde alle provocazioni sulla vittoria dello Scudetto del Napoli, che resta primo in classifica Il Napoli vince e conquista altri tre punti, grazie al successo a San Siro contro il Milan. Le reti di Lukaku e Kvaratskhelia permettono agli Azzurri di allungare in classifica e aspettare i risultati degli avversari con una certa serenità. Le domande post-gara non possono che riguardare obiettivi e sogno Scudetto, ma Antonio Conte non si nasconde. Infatti, alla provocazione della conduttrice Giorgia Rossi sulla possibilità di accostare il Napoli allo Scudetto, l’allenatore non si tira indietro: “Nessuno fa gioco del nascondino, non si nasconde nessuno. Quello che stiamo facendo quest’anno, dopo 10 giornate, è inaspettato ed incredibile. Restiamo molto umili e con i piedi per terra. Non si tratta di nascondersi. Spazionapoli.it - Conte e lo Scudetto: “Non ci nascondiamo, ma l’obiettivo è un altro. I miracoli accadono una volta sola” Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Antonioai microfoni di DAZN non si nasconde e risponde alle provocazioni sulla vittoria dellodel Napoli, che resta primo in classifica Il Napoli vince e conquista altri tre punti, grazie al successo a San Siro contro il Milan. Le reti di Lukaku e Kvaratskhelia permettono agli Azzurri di allungare in classifica e aspettare i risultati degli avversari con una certa serenità. Le domande post-gara non possono che riguardare obiettivi e sogno, ma Antonionon si nasconde. Infatti, alla provocazione della conduttrice Giorgia Rossi sulla possibilità di accostare il Napoli allo, l’allenatore non si tira indietro: “Nessuno fa gioco del nascondino, non si nasconde nessuno. Quello che stiamo facendo quest’anno, dopo 10 giornate, è inaspettato ed incredibile. Restiamo molto umili e con i piedi per terra. Non si tratta di nascondersi.

Conte e lo scudetto del Napoli: «Qua nessuno si nasconde, ma neanche un folle lo avrebbe pensato...»

Conte sorride soltanto al triplice fischio ... Non gli piace sentirselo dire, ma la fuga del Napoli ha preso forma e sostanza. Lo scudetto, adesso, non è roba solo per altri: cinque vittorie di fila

Conte: "Scudetto? Non giochiamo a nascondino, al Napoli uno dei migliori gruppi..."

Le parole dell'allenatore dei partenopei dopo il successo a San Siro: "Il nostro obiettivo primario è tornare nelle coppe"

Scudetto e stoccata agli ex, Conte scatenato: "Ma non faccio miracoli"

Il tecnico è poi tornato sulle possibilità del Napoli di vincere lo scudetto ... Al tempo stesso non ci poniamo dei limiti, ma dobbiamo rimanere umili". Infine, il parere di Conte sull'atteggiamento

Napoli, Conte: "Scudetto? Nessuno gioca a nascondino, neanche un folle avrebbe previsto tutto ciò"

Il Napoli vince a San Siro contro il Milan per 2-0, grazie alle firme di Romelu Lukaku e Kvicha Kvaratskhelia, e vola a quota 25, primo in classifica e momentaneamente.