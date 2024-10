Clayton Norcross si rompe un dente al Grande Fratello (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Clayton Norcross come Alan Friedman. Al concorrente del Grande Fratello si è rotto un dente in diretta. Un momento che è stato immortalato dalle telecamere del reality. Il fatto si è verificato mentre Clayton chiacchierava con Helena Prestess, Enzo Paolo Turchi e Iago Garcia. Intento a masticare, Clayton ha improvvisamente fatto una smorfia di dolore e si è messo alcune dita in bocca, finché non ha tirato fuori alcuni pezzetti del suo dente. “C*zzo, c*zzo” ha così esclamato, mentre gli altri si rendevano conto di quello che era successo. Ti si è rotto un dente. Devi andare dal medico subito Clayton ha quindi detto Iago, preoccupato per il coinquilino, a differenza di Helena che sghignazzava allegramente. Davidemaggio.it - Clayton Norcross si rompe un dente al Grande Fratello Leggi tutta la notizia su Davidemaggio.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)come Alan Friedman. Al concorrente delsi è rotto unin diretta. Un momento che è stato immortalato dalle telecamere del reality. Il fatto si è verificato mentrechiacchierava con Helena Prestess, Enzo Paolo Turchi e Iago Garcia. Intento a masticare,ha improvvisamente fatto una smorfia di dolore e si è messo alcune dita in bocca, finché non ha tirato fuori alcuni pezzetti del suo. “C*zzo, c*zzo” ha così esclamato, mentre gli altri si rendevano conto di quello che era successo. Ti si è rotto un. Devi andare dal medico subitoha quindi detto Iago, preoccupato per il coinquilino, a differenza di Helena che sghignazzava allegramente.

Il momento imprevisto al Grande Fratello: Clayton Norcross si rompe un dente durante una conversazione con altri coinquilini.

Mentre è da solo in giardino a sorseggiare una camomilla, Clayton sembra perso nei suoi pensieri. Dopo un po', Helena lo raggiunge e, notando il suo silenzio, gli chiede quali emozioni stia provando. ...

Nella notte, Clayton ha espresso il suo dispiacere per le Nomination ricevute dai compagni e decide finalmente di confrontarsi con Luca per chiedergli spiegazioni. Luca gli espone il suo punto di ...

Helena non è d'accordo e gli esprime chiaramente il suo dissenso. Secondo lei, l'attore sbaglia a pensare che ce l'abbiano con lui perché è straniero. “Sei arrabbiato”, osserva, convinta che le sue ...