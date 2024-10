Circolo Pd imbrattato. E minacce a Lepore (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il Circolo Pd ‘Due Agosto’ di via Casarini, è stato imbrattato nella notte con minacce di morte al sindaco Matteo Lepore. Solidarietà al primo cittadino e condanna del gesto sono arrivate dalla sinistra bolognese e dalla segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein: "Sono vicina al sindaco – ha detto –, al segretario del Circolo ‘Due Agosto 1980’ Vincenzo Cocco e a tutta la comunità del Pd di Bologna per le ignobili minacce comparse oggi. Nessuna mano anonima riuscirà a fermare l’impegno e la passione che quotidianamente animano la comunità democratica. Vi siamo vicini e continueremo a supportare il vostro lavoro". Le fa eco, la segretaria dem di Bologna, Federica Mazzoni: "Al segretario Vincenzo Cocco, e a tutti i compagni e le compagne lì iscritte tutta la vicinanza e il più grande sostegno nel denunciare. Ilrestodelcarlino.it - Circolo Pd imbrattato. E minacce a Lepore Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) IlPd ‘Due Agosto’ di via Casarini, è statonella notte condi morte al sindaco Matteo. Solidarietà al primo cittadino e condanna del gesto sono arrivate dalla sinistra bolognese e dalla segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein: "Sono vicina al sindaco – ha detto –, al segretario del‘Due Agosto 1980’ Vincenzo Cocco e a tutta la comunità del Pd di Bologna per le ignobilicomparse oggi. Nessuna mano anonima riuscirà a fermare l’impegno e la passione che quotidianamente animano la comunità democratica. Vi siamo vicini e continueremo a supportare il vostro lavoro". Le fa eco, la segretaria dem di Bologna, Federica Mazzoni: "Al segretario Vincenzo Cocco, e a tutti i compagni e le compagne lì iscritte tutta la vicinanza e il più grande sostegno nel denunciare.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Vandalizzato circolo Pd: minacce contro il sindaco Lepore; Bologna, minacce di morte al sindaco Lepore: la scritta sul muro di un circolo Pd; Regionali in Liguria: minacce su un manifesto elettorale dell’assessora Simona Ferro. La solidarietà di Orlan…; Scritte e minacce sui muri di Tursi e altri palazzi dopo il corteo contro l'arresto degli antagonisti; Elezioni, "Fasci appesi", minacce nella notte su manifesto elettorale di Simona Ferro (FdI). Orlando e Natale (Pd): "Solidarietà all'assessore"; Il cartellone imbrattato. Minacce al candidato per il ’caso’ Azzo Novello. Denuncia alla Digos; Leggi >>>

Minacce a Lepore, l’ira del Pd: "Clima avvelenato"

(msn.com)

Un circolo del Pd alla prima periferia di Bologna, il ‘Due Agosto’ di via Casarini, è stato imbrattato nella notte con minacce di morte al sindaco Matteo Lepore. Solidarietà a Lepore e condanna del ge ...

Vandalizzato circolo Pd: minacce contro il sindaco Lepore

(bolognatoday.it)

Il circolo 2 Agosto 1980 del Partito Democratico è stato vandalizzato nella notte tra lunedì e martedì. Nella foto, diffusa sui social network dal PD Bologna, si legge anche una minaccia al sindaco ...

Bologna, minacce di morte al sindaco Lepore sul muro di un circolo Pd. Schlein: “Scritte ignobili”

(bologna.repubblica.it)

La denuncia e la reazione bipartisan della città: “Azione riprovevole ed antidemocratica”. I consiglieri di FdI: “Minacce da vigliacchi” ...

Minacce di morte per il sindaco sul circolo Pd di Bologna: indignazione e condanna

(msn.com)

Video Circolo imbrattato Video Circolo imbrattato

Bologna, 29 ottobre 2024 – Scritte con minacce di morte per il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, e insulti contro il Pd: il violento attacco verbale è stato trovato sulla sede del circolo Pd "2 ...