Cerreto d'Esi, ruba l'identità digitale prendere un finanziamento: denunciato 40enne (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Cerreto d'Esi (Ancona), 30 ottobre 2024 - ruba l'identità digitale di un Fabrianese per accedere a un finanziamento di 12mila euro: identificato e denunciato dai carabinieri di Cerreto d'Esi. Un quarantenne piemontese gravato da precedenti di polizia per reati della stessa natura ora dovrà rispondere di sostituzione di persona. La denuncia è scaturita dopo la querela alla stazione carabinieri di Cerreto d'Esi da parte un cinquantenne fabrianese, allarmatosi dopo aver ricevuto al suo domicilio una comunicazione con la quale un istituto di credito lo invitava ad estinguere un debito -mai contratto dall'uomo- di oltre 13mila euro.

