Lortica.it - Carpi-Arezzo 2-1: le pagelle di Cesare Fracassi

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Trombini 5,5 Poco sicuro e a tratti incerto, specialmente sui calci piazzati. Lazzerini 5,5 Prestazione opaca, fatica a contenere gli avversari. Del Fanro 5 Difficoltà evidenti nelle coperture, sempre in ritardo. Gigli 6 Qualche intervento positivo, ma manca in fase di impostazione. Righetti 6 Discreto, fa il minimo indispensabile senza troppi errori. Renzi pt 7 st 5,5 Buono nel primo tempo, ma cala drasticamente nella ripresa. Santoro 6,5 Uno dei pochi a spingere in avanti, ma senza fortuna. Mawuli 7 Il migliore in campo, prova a inventare e a dare velocità. Pattarello 5,5 Poco incisivo, non riesce a trovare la giusta posizione. Gucci 5,5 Si vede poco, mai pericoloso. Damiani 5,5 In campo al posto di Gaddini, ma anche lui non convince. Ogunseye 5,5 Sottotono e fuori forma, non lascia il segno.