Brad Pitt sta ancora girando F1, apparizione a sorpresa al Gran Premio del Messico (VIDEO)

Bagno di folla, e di velocità, per Brad Pitt, che continua le riprese del suo film sulla Formula 1 di fronte al pubblico messicano. Brad Pitt avvistato di nuovo sul set del film sulla Formula 1 diretto da Joseph Kosinski. Il divo ha fatto la sua apparizione a sorpresa al Gran Premio del Messico, che si è corso domenica, per girare nuove sequenze di F1. L'attore è stato visto filmare durante le qualifiche con indosso la sua tuta da pilota mentre scendeva dalla macchina in pista e apparentemente celebrava il podio o il piazzamento in qualifica. Nelle foto, lo si vede alzare due e tre dita, ed è stato anche visto sventolare la bandiera del Messico e mandare baci ai fan all'Autodromo Hermanos Rodriguez.

Brad Pitt sta ancora girando F1, apparizione a sorpresa al Gran Premio del Messico (VIDEO)

Bagno di folla, e di velocità, per Brad Pitt, che continua le riprese del suo film sulla Formula 1 di fronte al pubblico messicano.

