Assolto con formula piena il poliziotto no vax (Di mercoledì 30 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYIl vicequestore della polizia, Giuseppe Accroglianò, è stato Assolto dall'accusa di interruzione di pubblico servizio in seguito a un episodio avvenuto all'hub vaccinale di Casalecchio nel gennaio 2022.Durante la sua visita, Accroglianò Bolognatoday.it - Assolto con formula piena il poliziotto no vax Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYIl vicequestore della polizia, Giuseppe Accroglianò, è statodall'accusa di interruzione di pubblico servizio in seguito a un episodio avvenuto all'hub vaccinale di Casalecchio nel gennaio 2022.Durante la sua visita, Accroglianò

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Assolto con formula piena il poliziotto no vax; Assolto poliziotto no vax a Bologna accusato di causare ritardi nell’hub vaccinale; BOLOGNA: Accusato di causare ritardi in hub vaccinale, assolto poliziotto; Bologna, assolto poliziotto accusato di aver interrotto il servizio all'hub vaccinale di Casalecchio. Il giudice: "Il fatto non sussiste"; San Cipirello, poliziotto assolto con formula piena: prosciolti in quattro; ‘Ndrangheta nel Vibonese, parla l’avvocato del poliziotto assolto (NOME); Leggi >>>

Assolto poliziotto no vax a Bologna accusato di causare ritardi nell’hub vaccinale

(msn.com)

Bologna, 29 ottobre 2024 – Assolto con formula piena “perché il fatto non sussiste” il ... su eventuali problemi e sul contenuto del vaccino. A un certo punto il poliziotto, in qualche modo ...

Bologna, assolto poliziotto accusato di aver interrotto il servizio all’hub vaccinale di Casalecchio. Il giudice: "Il fatto non sussiste"

(bologna.repubblica.it)

È stato assolto con formula piena il vicequestore Giuseppe Accroglianò. Era stato sospeso dal servizio per inottemperanza all'obbligo vaccinale in vigore ...

Accusato di causare ritardi in hub vaccinale, assolto poliziotto

(ansa.it)

La giudice del Tribunale di Bologna, Simona Siena, ha assolto con formula piena, 'perché il fatto non sussiste', il vicequestore della polizia Giuseppe Accroglianò, per il quale la Procura aveva chies ...

Aggredirono poliziotto nel bar Roma a Limatola, assolto due giovani di Castel Morrone

(informazione.it)

Castel Morrone / Limatola (Caserta/Benevento) – Clamorosa assoluzione decisa dal giudice monocratico di Benevento per un giovane di Castel Morrone (Caserta), P.C. accusato con altri quattro di aver ag ...